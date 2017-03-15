Рязанцу грозит восемь лет тюрьмы за оброт фальшивых денег в Волгоградской области

Рязанца с 200 тысячами поддельных рублей задержали в Волгоградской области. Об этом сообщила
13 марта работница торговой точки в Иловлинском районе заявила в полицию, что двое покупателей расплатились за продукты фальшивыми банкнотами. Также она сообщила приметы злоумышленников, марку и часть номера автомобиля, на котором они уехали.
Разыскиваемый ВАЗ-2115 с 31-летним рязанцем за рулем задержал наряд ДПС в Городищенском районе. В салоне машины полиция обнаружила около 200 тысячных банкнот с признаками подделки и более 20 тысяч рублей, которые злоумышленники получали на сдачу с фальшивых денег.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации). Им грозит до восьми с крупным штрафом.
Фото пресс-службы ГУ МВД Волгоградской области