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21:47, 15 марта 2017 78
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«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полета к Луне

«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полета к Луне

В российский отряд космонавтов объявили открытый набор для первых полетов на новом корабле «Федерация». Об этом со ссылкой на первого заместителя главы госкорпорации «Роскосмос» Александра Иванова передает «Интерфакс».

Отобранные для проекта россияне станут первой командой на космическом корабле «Федерация».

«Цель — отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля, будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

Чтобы стать космонавтом «Федерации», нужно быть гражданином России не старше 35 лет, иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, а также иметь опыт работы.

«Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации», — говорится в сообщении.


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