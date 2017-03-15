«Роскосмос» объявил набор космонавтов для полета к Луне

В российский отряд космонавтов объявили открытый набор для первых полетов на новом корабле «Федерация». Об этом со ссылкой на первого заместителя главы госкорпорации «Роскосмос» Александра Иванова передает «
Отобранные для проекта россияне станут первой командой на космическом корабле «Федерация».
«Цель — отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля, будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне», — заявили в пресс-службе госкорпорации.
Чтобы стать космонавтом «Федерации», нужно быть гражданином России не старше 35 лет, иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, а также иметь опыт работы.
«Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации», — говорится в сообщении.