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18:15, 15 марта 2017 227
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Роскомнадзор заблокировал по решению суда шесть продающих алкоголь сайтов

Роскомнадзор заблокировал по решению суда шесть продающих алкоголь сайтов

Фото: Pixabay.com

По решению суда Роскомнадзор заблокировал шесть продающих алкоголь сайтов. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Лариса Сараева. Она сделала заявление на круглом столе, посвященном вопросу защиты прав потребителей при покупке товаров и услуг в интернете.

«В конце прошлого года управление подало иск в отношении семи сайтов, занимавшихся запрещенной законом реализацией алкоголя через интернет». — рассказала Сараева, — «В шести случаях судом вынесено решение о блокировке сайтов, в одном случае продавец самостоятельно удалил информацию с сайта до решения суда. В настоящее время деятельность этих сайтов приостановлена и подготовлено еще шесть исковых заявлений».

В феврале на «горячую линию» управления за две недели поступило 37 обращений с жалобами.

«В первую очередь — это защита прав потребителей», — отметила заместитель министра, — «Например, очень сложно заочно определить качество покупаемого товара».

«Предприниматели пока недостаточно четко понимают что такое интернет-торговля, ограничивая права потребителей в этой сфере», — озвучил заведующий консультационным Центром гигиены и эпидемиологии Рязанской области Артур Царев, — «За прошлый год было около 200 обращений, касающихся нарушений в интернет-торговле. Основные проблемы в том, что доставляется некачественный товар или он не доставляется совсем».

Сараева призвала всех потребителей в случае возникновения вопросов обращаться в управление или консультационный центр.


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