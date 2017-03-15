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8:26, 15 марта 2017 1 175
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Пропавшего из рязанской больницы мужчину нашли живым

Пропавшего из рязанской больницы мужчину нашли живым

Пропавшего из рязанской больницы мужчину нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» во вторник, 14 марта.

Напомним, 8 марта 59-летний мужчина вышел из рязанской ОКБ, с тех пор его местонахождение было неизвестно.


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