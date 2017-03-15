Офис Сбербанка протестировали на доступность для людей с ограниченными возможностями. Фото

В Рязани, в офисе Сбербанка на улице Дзержинского, 33 прошла акция, направленная на совершенствование банковского обслуживания людей с ограниченными возможностями, а также улучшения сервиса пополнения и использования транспортных карт. Мероприятие провели совместно с оператором автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в Рязани.

Для проведения теста использовался специальный костюм GERT (GERontologic Test suit), разработанный в Великобритании немецким дизайнером Вольфангом Моллом для моделирования возрастных изменений человека. Испытателем пригласили добровольца — студента третего курса Радиотехнического университета Михаила Калиничева, который помогает оператору АСОП в тестировании транспортных карт УмКА.

Костюм GERT состоит из нескольких частей, которые моделируют различные проблемы со здоровьем, возникающие у людей пожилого возраста или инвалидов.

Как сообщил студент, в костюме было довольно тяжело передвигаться, в очках, имитирующих катаракту, практически ничего не видно, а наушники существенно ограничивают слух.

Студент Михаил Калиничев начал тестирование с входа в офис Сбербанка

Михаил Калиничев начал тестирование с входа в офис Сбербанка, опробовал выполнение операций через банкомат, проверил, как читаются информационные табло. Далее он получил талон на обслуживание в терминале электронной очереди и пополнил транспортную карту «УмКА» при помощи сотрудника Сбербанка.

После пополнения карты он проехал на троллейбусе, сравнив наличную и безналичную формы оплаты проезда. Со слов испытателя, использование карты пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями довольно легко и удобно. С наличной оплатой было намного сложнее, так как с тремором (дрожанием) рук и ограниченным зрением подсчитать нужное количество монет или выбрать купюру проблематично.

Кроме этого, при движении транспортного средства необходимо держаться за поручни, что довольно неудобно при наличной оплате проезда.

После окончания тестирования Калиничев поделился своими впечатлениями со специалистами банка. В частности, он дал ряд важных предложений по улучшению обслуживания в Сбербанке пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Сбербанк планирует продолжить тестирование доступности услуг и удобства офисов в рамках проекта «Особенный банк».