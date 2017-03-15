Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:30, 15 марта 2017 251
 0    0

На Театральной площади и Московском шоссе посадят кусты

На Театральной площади и Московском шоссе посадят кусты

Весной в Рязани посадят больше пяти тысяч кустов. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Свинцова на пресс-конференции в среду, 15 марта.

Растения появятся, в частности, на Театральной площади, Московском шоссе, улицах Циолковского, Новоселов, Черновицкой. 1 200 штук зарезервировали во дворах, их будут сажать по заявкам жителей.

В числе используемых кустарников Свинцова назвала пузыреплодник трех цветов, барбарис — четырех, четыре вида дерена и восемь видов роз.

Кроме того, в Рязани высадят 400 деревьев и около 420 тысяч цветов 39 видов. По словам чиновницы, постепенно однолетние растения будут заменять многолетними, этой весной используют девять таких видов. Также она отметила возвращение канны, которая использовалась в городе до 1976 года.

На площади Победы и Первомайском проспекте значительно изменят дизайн и видовой состав клумб, в вертикальном озеленении перейдут на микс цветов и лиан.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
13:30, 15 марта 2017
На Театральной площади и Московском шоссе посадят кусты
21:27, 14 марта 2017
В Таиланде изъяли контрабанду рогов носорога за пять миллионов долларов
18:28, 14 марта 2017
Уровень воды в Оке за сутки вырос на 25 сантиметров
20:34, 13 марта 2017
Рязанец заснял разлив на Ореховом озере. Фото
18:01, 13 марта 2017
Уровень воды в Оке вырос за сутки на почти 30 сантиметров
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
«Да выиграю». Как рязанский боец готовится к схватке со Снеговиком

«Да выиграю». Как рязанский боец готовится к схватке со Снеговиком

25 марта в Рязани впервые пройдет международный турнир по смешанным единоборствам.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 52 351
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 41 286
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:59, 7 марта 2017 37 123
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 28 079
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:09, 2 марта 2017 15 483
Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум