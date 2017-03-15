На Театральной площади и Московском шоссе посадят кусты

Весной в Рязани посадят больше пяти тысяч кустов. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Свинцова на пресс-конференции в среду, 15 марта.
Растения появятся, в частности, на Театральной площади, Московском шоссе, улицах Циолковского, Новоселов, Черновицкой. 1 200 штук зарезервировали во дворах, их будут сажать по заявкам жителей.
В числе используемых кустарников Свинцова назвала пузыреплодник трех цветов, барбарис — четырех, четыре вида дерена и восемь видов роз.
Кроме того, в Рязани высадят 400 деревьев и около 420 тысяч цветов 39 видов. По словам чиновницы, постепенно однолетние растения будут заменять многолетними, этой весной используют девять таких видов. Также она отметила возвращение канны, которая использовалась в городе до 1976 года.
На площади Победы и Первомайском проспекте значительно изменят дизайн и видовой состав клумб, в вертикальном озеленении перейдут на микс цветов и лиан.