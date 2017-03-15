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19:38, 15 марта 2017 347
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На рязанку с ребенком упала белорусская палатка. Фото

На рязанку с ребенком упала белорусская палатка. Фото

В среду, 15 марта, на рязанку, которая гуляла с детьми, упала белорусская палатка. Об этом женщина сообщила в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«На меня сегодня напали белорусы… Сидела я на лавочке возле „Александровского“, рядом дочка в коляске спит, чуть подальше сын рисует мелками. Сильный порыв ветра, и палатка перекатывается по мне и коляске. Мы с дочкой целы, спина с шеей ноют правда немного. Коляска сломана. Бедный продавец в шоке бегает, собирает свой товар, деньги. Кое-как женщины-продавцы вернули палатку на место. И палатку закрепить они не могли (площадь плиткой выложена), и я не думала, что такое произойдет, когда я сяду на лавочку рядом с палаткой… Вывод: будьте внимательны при сильном ветре, может всякое произойти», — написала рязанка.

Фото Оксаны Сидоренко


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