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9:53, 15 марта 2017 495
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Константиново нужно хорошо пиарить — Любимов

Константиново нужно хорошо пиарить — Любимов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов поделился мнением о развитии музея Сергей Есенина в Константинове. «Этот [туристический] поток нужно развивать в первую очередь развитием инфраструктуры, во вторую очередь — рекламой. Мы это место должны, грубо говоря, пиарить очень хорошо. Но для того, чтобы его пиарить, нужно иметь что показывать», — заявил он журналистам во вторник, 14 марта.

К необходимой инфраструктуре политик отнес гостиницы, «которые вписываются в ландшафт», рестораны, места для прогулок, а также «очень хорошее» транспортное обслуживание: «Люди должны сюда доехать, это должно быть доступно из любого уголка нашей страны».

Любимов назвал Константиново жемчужиной Рязанской области, «да и всей России» и подчеркнул: «Будем делать именно так, чтобы и мы продолжали гордиться этим местом, и как можно больше людей приезжали и уезжали довольными. Это самое главное, потому что места замечательные, потрясающие».

Глава региона также поддержал идею объявить 2020 год Годом Есенина в России. «Надеемся на поддержку Правительства Российской федерации для того, чтобы мы могли на всю страну объявить Год Есенина. Будем об этом просить, во всяком случае», — сказал он.

Напомним, во вторник врио губернатора посетил музей Есенина в рамках визита в Рыбновский район. «Впечатлений у меня много, но это рабочая поездка, и я не могу много времени уделить, чтобы полюбоваться этими замечательными местами, но обязательно буду приезжать сюда — и не раз, я уверен. Привезу своих близких, друзей и тех, кого знаю: и москвичей, и калужан, и владимирцев, белгородцев, липчан — всех обязательно привезу сюда», — заявил Любимов журналистам.


© RZN.info

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