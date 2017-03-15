RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Врио рязанского губернатора Николай Любимов поделился мнением о развитии музея Сергей Есенина в Константинове. «Этот [туристический] поток нужно развивать в первую очередь развитием инфраструктуры, во вторую очередь — рекламой. Мы это место должны, грубо говоря, пиарить очень хорошо. Но для того, чтобы его пиарить, нужно иметь что показывать», — заявил он журналистам во вторник, 14 марта.
К необходимой инфраструктуре политик отнес гостиницы, «которые вписываются в ландшафт», рестораны, места для прогулок, а также «очень хорошее» транспортное обслуживание: «Люди должны сюда доехать, это должно быть доступно из любого уголка нашей страны».
Любимов назвал Константиново жемчужиной Рязанской области, «да и всей России» и подчеркнул: «Будем делать именно так, чтобы и мы продолжали гордиться этим местом, и как можно больше людей приезжали и уезжали довольными. Это самое главное, потому что места замечательные, потрясающие».
Глава региона также поддержал идею объявить 2020 год Годом Есенина в России. «Надеемся на поддержку Правительства Российской федерации для того, чтобы мы могли на всю страну объявить Год Есенина. Будем об этом просить, во всяком случае», — сказал он.
Напомним, во вторник врио губернатора посетил музей Есенина в рамках визита в Рыбновский район. «Впечатлений у меня много, но это рабочая поездка, и я не могу много времени уделить, чтобы полюбоваться этими замечательными местами, но обязательно буду приезжать сюда — и не раз, я уверен. Привезу своих близких, друзей и тех, кого знаю: и москвичей, и калужан, и владимирцев, белгородцев, липчан — всех обязательно привезу сюда», — заявил Любимов журналистам.