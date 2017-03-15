Врио рязанского губернатора Николай Любимов поделился мнением о развитии музея Сергей Есенина в Константинове. «Этот [туристический] поток нужно развивать в первую очередь развитием инфраструктуры, во вторую очередь — рекламой. Мы это место должны, грубо говоря, пиарить очень хорошо. Но для того, чтобы его пиарить, нужно иметь что показывать», — заявил он журналистам во вторник, 14 марта.

К необходимой инфраструктуре политик отнес гостиницы , «которые вписываются в ландшафт», рестораны, места для прогулок, а также «очень хорошее» транспортное обслуживание: «Люди должны сюда доехать, это должно быть доступно из любого уголка нашей страны».

Любимов назвал Константиново жемчужиной Рязанской области, «да и всей России» и подчеркнул: «Будем делать именно так, чтобы и мы продолжали гордиться этим местом, и как можно больше людей приезжали и уезжали довольными. Это самое главное, потому что места замечательные, потрясающие».

Глава региона также поддержал идею объявить 2020 год Годом Есенина в России . «Надеемся на поддержку Правительства Российской федерации для того, чтобы мы могли на всю страну объявить Год Есенина. Будем об этом просить, во всяком случае», — сказал он.