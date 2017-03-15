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12:34, 15 марта 2017 145
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«Калашников» разработал новый пулемет

«Калашников» разработал новый пулемет

Концерн «Калашников» приступил к разработке нового пулемета РПК-16. Он призван заменить знаменитый РПК-74, передает ТАСС.

Инженеры говорят, что РПК-16 имеет магазин-барабан на 96 патронов, длинный ствол и тактический глушитель. Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол).

«Калашников» — крупнейший производитель боевого оружия, 51% акций предприятия принадлежит госкорпорации «Ростех».


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