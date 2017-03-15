«Калашников» разработал новый пулемет

Концерн «Калашников» приступил к разработке нового пулемета РПК-16. Он призван заменить знаменитый РПК-74, передает
Инженеры говорят, что РПК-16 имеет магазин-барабан на 96 патронов, длинный ствол и тактический глушитель. Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол).
«Калашников» — крупнейший производитель боевого оружия, 51% акций предприятия принадлежит госкорпорации «Ростех».