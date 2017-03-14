Жителю Тулы по ошибке сообщили о смерти жены и предложили ее похоронить. После обращения мужчины прокуратура провела проверку, передает «
В декабре 2016 года — январе 2017 года женщина проходила лечение в местной больнице. В то же время в другом отделении находилась еще одна пациентка с такой же фамилией. Она скончалась в начале января. К мужу ее однофамилицы приехала служба ритуальных услуг, ошибочно сообщила о смерти жены и предложила помочь с организацией похорон.
Сведения о скончавшейся пациентке отправила по sms старшая медсестра приемного отделения. Она ошиблась и указала адрес проживания другой женщины.
По закону больница обязана соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность личных данных, которые используются в медицинских информационных системах.