В Таиланде изъяли контрабанду рогов носорога за пять миллионов долларов. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «
Таможенная служба в аэропорту Бангкока обнаружила у двух подданных Таиланда около 20 рогов общим весом практически в 50 килограммов. Контрабандисты прибыли из Вьетнама и Камбоджи. Они должны были забрать посылку, поступившую в аэропорт из Эфиопии.
По данным Международного фонда защиты носорогов, популяция этих животных в дикой природе сейчас составляет примерно 29 тысяч особей. В начале XX века на Земле обитало 500 тысяч носорогов. Резкое сокращение популяции связывают с браконьерством: в ряде азиатских странах рога носорога используют в традиционной медицине при лечении разных заболеваний — от лихорадки до онкологии.