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21:27, 14 марта 2017 85
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В Таиланде изъяли контрабанду рогов носорога за пять миллионов долларов

В Таиланде изъяли контрабанду рогов носорога за пять миллионов долларов

Фото: Pixabay.com

В Таиланде изъяли контрабанду рогов носорога за пять миллионов долларов. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «Интерфакс».

Таможенная служба в аэропорту Бангкока обнаружила у двух подданных Таиланда около 20 рогов общим весом практически в 50 килограммов. Контрабандисты прибыли из Вьетнама и Камбоджи. Они должны были забрать посылку, поступившую в аэропорт из Эфиопии.

По данным Международного фонда защиты носорогов, популяция этих животных в дикой природе сейчас составляет примерно 29 тысяч особей. В начале XX века на Земле обитало 500 тысяч носорогов. Резкое сокращение популяции связывают с браконьерством: в ряде азиатских странах рога носорога используют в традиционной медицине при лечении разных заболеваний — от лихорадки до онкологии.


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