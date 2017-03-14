В среду на улице Гоголя отключат холодную воду

В среду, 15 марта, на улице Гоголя отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Воды не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:
улица Гоголя дом №40, дом №42, дом №44, дом 36 корпус 1 (д/сад №99).
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В среду, 15 марта, на улице Гоголя отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Воды не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:
улица Гоголя дом №40, дом №42, дом №44, дом 36 корпус 1 (д/сад №99).
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