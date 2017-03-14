В соцсети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров

В социальной сети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров. Он находится под записью,
Счетчик видят не только авторы публикации, но и другие пользователи. Разработчики отмечают, что новая функция, наряду с лайками и комментариями, позволит оценить популярность записи и понять, что вызывает интерес у подписчиков.
«Счетчик просмотров поможет максимально быстро отслеживать интерес к записи: чтобы просмотр засчитался, пользователь не должен делать дополнительных действий. Количество просмотров будет видно всем пользователям — популярные материалы станут заметнее», — подчеркнул руководитель разработки Вадим Дорохов.
Новая разработка уже доступна в приложениях для Apple и Android, а также в веб-версии «ВКонтакте».