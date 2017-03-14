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20:55, 14 марта 2017 360
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В соцсети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров

В соцсети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров

Фото: Pixabay.com

В социальной сети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров. Он находится под записью, сообщили разработчики проекта.

Счетчик видят не только авторы публикации, но и другие пользователи. Разработчики отмечают, что новая функция, наряду с лайками и комментариями, позволит оценить популярность записи и понять, что вызывает интерес у подписчиков.

«Счетчик просмотров поможет максимально быстро отслеживать интерес к записи: чтобы просмотр засчитался, пользователь не должен делать дополнительных действий. Количество просмотров будет видно всем пользователям — популярные материалы станут заметнее», — подчеркнул руководитель разработки Вадим Дорохов.

Новая разработка уже доступна в приложениях для Apple и Android, а также в веб-версии «ВКонтакте».


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