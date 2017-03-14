В Ленинградской области без холодной воды остались 25 тысяч человек. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «
Авария произошла во Всеволожском районе. В зоне отключения — более 1 650 домов.
«В 17:40 14 марта поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения во Всеволожском районе Колтушского сельского поселения. В зоне отключения находятся 25 000 человек, 1655 домов», — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Аварийно-восстановительные работы ведут две бригады ОАО «ЛОКС» (6 человек, 1 единица техники). Ожидается, что они восстановят подачу воды к 23:00.