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21:57, 14 марта 2017 136
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В Ленинградской области без холодной воды остались 25 тысяч человек

В Ленинградской области без холодной воды остались 25 тысяч человек

Фото: Pixabay.com

В Ленинградской области без холодной воды остались 25 тысяч человек. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «РИА Новости».

Авария произошла во Всеволожском районе. В зоне отключения — более 1 650 домов.

«В 17:40 14 марта поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения во Всеволожском районе Колтушского сельского поселения. В зоне отключения находятся 25 000 человек, 1655 домов», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Аварийно-восстановительные работы ведут две бригады ОАО «ЛОКС» (6 человек, 1 единица техники). Ожидается, что они восстановят подачу воды к 23:00.


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