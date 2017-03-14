Клиника «МедКом» опровергла участие в сговоре рязанских медцентров. Рязанская ФАС не выявила нарушений при анализе ценообразований «МедКома». Об этом говорится в документах по результатам внеплановой проверки. Согласно им, ведомство провело инспекцию в январе и феврале 2017 года, после чего решило, что «действия ООО „МедКом“ не содержат признаков нарушений закона „О защите конкуренции“ в части сговора на торгах». Соответствующие документы «МедКом» предоставил редакции RZN.info.
Законный представитель компании также отрицает участие в сговоре.
Напомним, на официальном сайте ФАС