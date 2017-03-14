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18:14, 14 марта 2017 238
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Клиника «МедКом» опровергла участие в сговоре рязанских медцентров

Клиника «МедКом» опровергла участие в сговоре рязанских медцентров

Клиника «МедКом» опровергла участие в сговоре рязанских медцентров. Рязанская ФАС не выявила нарушений при анализе ценообразований «МедКома». Об этом говорится в документах по результатам внеплановой проверки. Согласно им, ведомство провело инспекцию в январе и феврале 2017 года, после чего решило, что «действия ООО „МедКом“ не содержат признаков нарушений закона „О защите конкуренции“ в части сговора на торгах». Соответствующие документы «МедКом» предоставил редакции RZN.info.

Законный представитель компании также отрицает участие в сговоре.

Напомним, на официальном сайте ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении шести медицинских компаний по признакам нарушения пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.


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