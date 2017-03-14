Рязанец избежал наказания за сбитого им пешехода из-за амнистии

Рязанец избежал наказания за наезд на пешехода из-за объявленной амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила
Согласно возбужденному уголовному делу, житель Шиловского района в одни из дней апреля наехал на девушку. В результате она получила тяжелые травмы.
При судебном заседании подсудимый и защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с амнистией, объявленной 24 апреля 2015 года.
Представители потерпевшей не возражали против прекращения уголовного дела.
Суд прекратил производство по дело. Приговор не вступил в законную силу.