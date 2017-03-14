Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:26, 14 марта 2017 118
 0    0

Рязанец Бабич возглавит Федеральную службу судебных приставов — СМИ

Рязанец Бабич возглавит Федеральную службу судебных приставов — СМИ

Полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО), глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич возглавит Федеральную службу судебных приставов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета «Коммерсантъ».

О возможности назначения рязанца Бабича на новую должность говорят с лета 2016 года, когда он должен был отправиться на Украину в качестве российского посла. Тогда Киев отказался от его кандидатуры.

Как отмечает «Коммерсантъ», Бабича рассматривают на должность директора Федеральной службы судебных приставов вместо Артура Парфенчикова, назначенного в середине февраля врио главы Карелии. Сейчас обязанности начальника ФССП исполняет Сергей Сазанов.

«В полпредстве активно обсуждается информация о том, что Михаил Бабич с большой вероятностью встанет во главе службы судебных приставов», — сказал источник.

В пресс-службе полпреда от официальных комментариев воздержались. В ФССП «Коммерсанту» сказали, что им ничего неизвестно о возможном назначении Бабича.

Источник издания утверждает, что на место Бабича назначат президента АО «НИАЭП» (входит в группу компаний ASE госкорпорации «Росатом») Валерия Лимаренко.

Напомним, в декабре появлялась информация о назначении Михаила Бабича послом России в Турции. Тогда рязанец заявлял, что к «разговорам» о его возможных назначениях относится «как к неизбежным издержкам профессии».


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
12:26, 14 марта 2017
Рязанец Бабич возглавит Федеральную службу судебных приставов — СМИ
22:01, 13 марта 2017
Рязань вошла в число успешно реализующих программу по переселению из аварийного жилья городов
21:02, 13 марта 2017
Любимов заявил о необходимости благоустройства дворов и улиц Рязани 2
20:00, 13 марта 2017
Любимов пообещал поддерживать рязанскую молодежь
19:06, 13 марта 2017
Любимов поручил повысить качество медпомощи в регионе 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
18 часов назад
Живущее в сети. Откуда берется интернет

Живущее в сети. Откуда берется интернет

Интернет уже давно стал настолько привычным понятием, что мы не задумываясь говорим о работе в нем «выложи», «скачай», «посмотри».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 51 715
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 40 804
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:59, 7 марта 2017 36 044
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 25 723
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:09, 2 марта 2017 14 990
Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум