Полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО), глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич возглавит Федеральную службу судебных приставов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета «
О возможности назначения рязанца Бабича на новую должность говорят с лета 2016 года, когда он должен был
Как отмечает «Коммерсантъ», Бабича рассматривают на должность директора Федеральной службы судебных приставов вместо Артура Парфенчикова, назначенного в середине февраля врио главы Карелии. Сейчас обязанности начальника ФССП исполняет Сергей Сазанов.
«В полпредстве активно обсуждается информация о том, что Михаил Бабич с большой вероятностью встанет во главе службы судебных приставов», — сказал источник.
В пресс-службе полпреда от официальных комментариев воздержались. В ФССП «Коммерсанту» сказали, что им ничего неизвестно о возможном назначении Бабича.
Источник издания утверждает, что на место Бабича назначат президента АО «НИАЭП» (входит в группу компаний ASE госкорпорации «Росатом») Валерия Лимаренко.
Напомним, в декабре появлялась информация о