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21:38, 14 марта 2017 54
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Росгвардия выпустила фильм к годовщине основания. Видео

Росгвардия выпустила фильм к годовщине основания. Видео

Федеральная служба войск Национальной гвардии (Росгвардия) выпустила фильм к годовщине основания.

История Росгвардии начинается с появления внутренних войск. 27 марта 1811 года император Александр I своим указом создал в губернских городах воинские батальоны внутренней стражи, которые боролись с разбойниками, задерживали преступников, обеспечивали порядок при проведении народных гуляний.

После революции батальоны внутренней стражи реорганизовали. Им добавили задачи по охране важных заводов и железнодорожных сооружений. Поменялось название — внутренняя охрана Республики. Позже его изменили на войска ВЧК, ОГПУ и НКВД.

За мужество и героизм, проявленные в боях во время Великой Отечественной войны, свыше 100 тысяч бойцов и командиров НКВД наградили государственными наградами, 295 воспитанников войск стали Героями Советского Союза. Именно воинам войск НКВД доверили право бросить к подножию Мавзолея штандарты поверженных фашистских войск на Параде победы в 1945 году.

После войны войска успешно ликвидировали национальное бандподполье на Украине, Белоруссии и в Прибалтике. Дополнительно им было поручено охранять научно-исследовательские учреждения, предприятия атомной промышленности и ракетостроения

После ряда реформ в 1968 году войска обрели свое современное название — внутренние войска. В Советском Союзе они выполняли задачи по охране общественного порядка, важных государственных объектов, исправительно-трудовых учреждений, по конвоированию осужденных, участвовали в устранении последствий аварий на Чернобыльской АЭС.

C 1988 года воины в краповых погонах участвовали в ликвидации вооруженных конфликтов на территории бывшего Советского Союза: в Нагорном Карабахе, Узбекистане, Абхазии, Северной Осетии, Ингушетии и в других «горячих точках».

Сейчас в Росгвардии идет процесс формирования. До 1 августа будет уточнен объем и порядок выполнения задач, скорректирована и приведена в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовая база. К 1 января 2018 года внутренние войска, органы и подразделения окончательно превратятся в единую, стройную структуру — войска Национальной гвардии, действующие по единым планам.

Фото сайта Национальной гвардии РФ


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