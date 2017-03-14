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10:52, 14 марта 2017 122

Прио-Внешторгбанк запустил новую программу «Ипотека на новостройку 10,9 процентов»

Прио-Внешторгбанк запустил новую программу «Ипотека на новостройку 10,9 процентов»

С начала марта в Прио-Внешторгбанке действует новая программа «Ипотека на новостройку 10,9%". Теперь приобрести квартиру в строящемся (в том числе по договору уступки) или уже сданном многоквартирном доме можно по привлекательной ставке — от 10,9% годовых, сообщила пресс-служба банка.

Оформить ипотеку по данной программе можно на срок до 20 лет. В качестве первоначального взноса или для погашения кредита можно воспользоваться средствами материнского капитала.

Заемщику не требуется страховать свою жизнь и трудоспособность, а сам кредит можно погасить досрочно без штрафов и санкций.

Срок действия программы «Ипотека на новостройку 10,9%" ограничен. Рязанцы, желающие стать владельцами новой квартиры, смогут воспользоваться специальными условиями кредитования до 31 мая 2017 года.

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте банка и по телефону: +7 (4912) 200-003.


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