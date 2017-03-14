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17:24, 14 марта 2017 474
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«Переход», «Спартак» и мечеть. Рязанские школьники обсудили бренд города. Фото

«Переход», «Спартак» и мечеть. Рязанские школьники обсудили бренд города. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 14 марта, команда разработчиков обсудила со школьниками создание бренда Рязани. Встреча прошла с учениками 9-11 классов в школе № 51.

Сначала школьникам предложили вспомнить самые важные места города, затем они разделились на три команды и провели несколько мозговых штурмов.

Рязанцы выделили театр «Переход», музей ВДВ, «Наташин» парк, площади города, ЦПКиО, поселок Солотчу, стадион «Спартак», улицу Почтовую, один из школьников отметил даже мечеть.

Затем три команды представили пять современных трендов для туризма, бизнеса и городской среды в Рязани и спрогнозировали их будущее.

Организаторы отметили, что важно учитывать мнения подростков, ведь их идеи помогут взглянуть на многие вопросы нестандартно и непредвзято.

Напомним, бренд Рязани начали разрабатыватьв конце 2016 года. При его создании учитываются идеи и пожелания жителей города. В ближайшее время разработчики начнут освещать результаты проведенной работы.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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