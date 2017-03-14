«Переход», «Спартак» и мечеть. Рязанские школьники обсудили бренд города. Фото

Во вторник, 14 марта, команда разработчиков обсудила со школьниками создание бренда Рязани. Встреча прошла с учениками 9-11 классов в школе № 51.
Сначала школьникам предложили вспомнить самые важные места города, затем они разделились на три команды и провели несколько мозговых штурмов.
Рязанцы выделили театр «Переход», музей ВДВ, «Наташин» парк, площади города, ЦПКиО, поселок Солотчу, стадион «Спартак», улицу Почтовую, один из школьников отметил даже мечеть.
Затем три команды представили пять современных трендов для туризма, бизнеса и городской среды в Рязани и спрогнозировали их будущее.
Организаторы отметили, что важно учитывать мнения подростков, ведь их идеи помогут взглянуть на многие вопросы нестандартно и непредвзято.
Напомним, бренд Рязани