Куриное яйцо, стакан и золотое кольцо. Полицейские предупредили об участившихся попытках «снять порчу» с рязанцев

Полицейские предупредили об участившихся попытках «снять порчу» с рязанцев. Сотрудники регионального УМВД рассказали , как не стать жертвой мошенников.

Злоумышленники чаще всего выбирают пожилых людей с явными признаками болезни. Чтобы запугать их, «гадалки и ворожеи» демонстрируют различные уловки.

Человека просят принести яйцо, которое мошенники накрывают тряпкой, а затем меняют его на плохое. Когда «гадалка» снимает тряпку, ее жертва видит вместо белого яйца черное. Злоумышленница начинает убеждать свою жертву, что на ней лежит порча, избавиться от которой можно за деньги.

Похожий «опыт» проводят и со стаканом воды. Его накрывают тряпкой, незаметно подсыпает в воду черный порошок (сажу, уголь и т. д. ). Темная вода для суеверных людей также становится доказательством их недуга.

Для аналогичных манипуляций мошенники используют украшения. Так, например, они меняют золотое кольцо на металлическое ржавое.

Под впечатлением от увиденного, человек начинает верить в «порчу» и в надежде на исцеление выполняет все указания.

Как отмечают полицейские, другим способом обмана является гадание. Обладающие гипнозом мошенники заставляют своих жертв выполнять те или иные действия. Они располагают человека к себе, предварительно сообщая ему очевидный факт.

Специализирующиеся на квартирных кражах женщины-злоумышленницы обычно действуют «в команде». Часто они ходят по домам с малолетними детьми, пытаясь проникнуть в помещение под любым предлогом: представляются погорельцами и просят отдать им ненужные вещи или продукты питания, а также просят оказать помощь ребенку, который поранил ногу или руку.

Пока хозяин выполняет их просьбы, злоумышленницы успевают проверить висящие на вешалке вещи, сумки, тумбочки, кровати и другие места, где могут храниться деньги, ценные вещи и золотые украшения.

По словам полицейских, в последнее время среди злоумышленников практикуются кражи из жилища следующим образом: к хозяину дома приходит молодой человек, который представляется работником газовой службы, электриком или сотрудником кадастровой службы. Под предлогом осмотреть земельный участок, расположенный за домом, проверить газовые трубы снаружи дома или ввод электрических проводов он выманивает хозяина на улицу. Пока молодой человек отвлекает жертву, его напарник через незапертую дверь проникает внутрь и ищет украшения, ценные вещи и деньги. Как отмечают правоохранители, для совершения данного вида кражи злоумышленникам требуется не более пяти минут. Хозяева дома не всегда своевременно обнаруживают пропажу ценных вещей и денег.

Случаи перечисленных преступлений в 2016 году участились в городе Спасске и Спасском районе. Их совершали как местные жители, так и злоумышленники из других регионов. Сейчас в производстве следственного отделения ОМВД России по Спасскому району находится несколько уголовных дел.

Какие правила необходимо знать, чтобы не стать жертвами злоумышленников:

Не впускать в дом (квартиру) незнакомцев ни под каким предлогом, попросив подождать за дверью, пока будете выполнять их просьбу, при этом заперев дверь на замок. Выходя из дома (квартиры) под любым предлогом посторонних лиц, даже на несколько минут, запирать входную дверь на ключ. Когда к вам в дом (квартиру) пришли неизвестные лица, которые представились работниками газовой службы, электриками, социальными работниками, поинтересоваться у них, как называется их организация, кто является их руководителем, цель их визита, попросить у них служебное удостоверение, при наличии которого записать себе все данные удостоверения. Попытаться позвонить в названную ими организацию и поинтересоваться направлялись ли на Ваш адрес сотрудники для выполнения каких-либо работ или осмотра оборудования. При предъявлении таких требований к лжеработникам, они стараются немедленно покинуть дом под различными предлогами, чтобы не быть разоблаченными. Настоящие сотрудники всегда представятся, предъявят служебное удостоверение, сообщат о себе все необходимые сведения. Нельзя доверяться предложениям незнакомцев погадать, снять порчу или сглаз, как с вас, так и близких родственников, избавить от алкоголизма супруга, излечить от различных недугов, так как это в большей степени является обманом, с целью завладения вашими денежными средствами. В случае если вы, ваши близкие или соседи все же стали жертвами злоумышленников, об этом факте необходимо немедленно сообщить в дежурную часть УМВД России по Рязанской области или на телефон 112 (звонок бесплатный), так как от этого зависит возможность задержания виновных лиц и раскрытие преступления по кратчайшие сроки. Кроме того, необходимо запомнить некоторые факты, сколько было человек при совершении преступления, во что они были одеты, особые приметы, на каком автомобиле приехали, по возможности записать регистрационный знак.

Полицейские советуют рязанцам проинструктировать своих пожилых родственников, чтобы те не стали жертвами мошенников.