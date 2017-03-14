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19:21, 14 марта 2017 207
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Фонд Доктора Лизы откроет в Москве больницу для бедных

Фонд Доктора Лизы откроет в Москве больницу для бедных

Созданный Елизаветой Глинкой фонд «Справедливая помощь» откроет в Москве больницу для бедных. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила член правления фонда, руководитель проектов Наталья Авилова, передает «РИА Новости».

По словам Авиловой, сейчас фонд ведет переговоры с коллегами-благотворителями, некоторыми чиновниками и потенциальными спонсорами.

«Не секрет — у Елизаветы Петровны много-много лет была одна заветная мечта: чтобы в Москве появилась больница для бедных, в которую смогли бы приходить и получать высококвалифицированную медицинскую помощь все нуждающиеся, вне зависимости от того, есть ли у них прописка, гражданство, какие у них политические или религиозные взгляды», — рассказала Авилова.

Авилова отметила, что сейчас делает все, для того чтобы «заветную мечту Елизаветы Петровны нам всем миром можно было бы осуществить когда-нибудь в дальнейшем».

Напомним, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь», член президентского Совета по правам человека Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Доктора Лизу посмертно наградили «Золотым сердцем» — высшей наградой «Российского красного креста».

Фото с сайта фонда «Справедливая помощь»


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