Фонд Доктора Лизы откроет в Москве больницу для бедных

Созданный Елизаветой Глинкой фонд «Справедливая помощь» откроет в Москве больницу для бедных. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила член правления фонда, руководитель проектов Наталья Авилова, передает «
По словам Авиловой, сейчас фонд ведет переговоры с коллегами-благотворителями, некоторыми чиновниками и потенциальными спонсорами.
«Не секрет — у Елизаветы Петровны много-много лет была одна заветная мечта: чтобы в Москве появилась больница для бедных, в которую смогли бы приходить и получать высококвалифицированную медицинскую помощь все нуждающиеся, вне зависимости от того, есть ли у них прописка, гражданство, какие у них политические или религиозные взгляды», — рассказала Авилова.
Авилова отметила, что сейчас делает все, для того чтобы «заветную мечту Елизаветы Петровны нам всем миром можно было бы осуществить когда-нибудь в дальнейшем».
Напомним, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь», член президентского Совета по правам человека Елизавета Глинка
Доктора Лизу посмертно
Фото с сайта фонда «Справедливая помощь»