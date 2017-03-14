Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:01, 14 марта 2017 95
 0    0

Экс-глава «Билайна» объяснил свой отъезд из России

Экс-глава «Билайна» объяснил свой отъезд из России

Фото: Pixabay.com

Бывший генеральный директор «Вымпелкома» Михаил Слободин объяснил свой отъезд из России. Он пообещал в блоге на Medium рассказать о «деле Реновы» в трех частях.

В первой части Слободин прокомментировал свой отъезд из России и отверг связь с арестованным полковником Дмитрием Захарченко. По словам экс-главы «Билайна», он уехал на собрание топ-менеджмента VimpelCom Group, которое должно было пройти во Франции.

«Поскольку организация большая, все серьезные начальники  -  поэтому такие собрания всегда планируются сильно заранее», — написал он.

Слободин уточнил, что купил билеты до появления информации о «деле Реновы» и даже менял их на более позднее время.

Экс-глава «Билайна» считает, что спецслужбы «пропустили» его выезд из страны потому, что «фокус» был на двух других фигурантах дела — Евгении Ольховике и Борисе Вайнзихере. Слободин опроверг информацию о том, что о существовании уголовного дела его предупредил Захарченко.

«О существовании полковника Захарченко я узнал вместе со всей страной. Из новостных лент», — заверил он.

Напомним, 5 сентября по обвинению в даче взятки властям Коми задержали управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и бывшего гендиректора компании «Т Плюс» (входит в «Ренову») Бориса Вайнзихера. Обвинение также предъявили Слободину, который на тот момент находился за границей. Его арестовали заочно, а затем объявили в международный розыск.

По версии следствия, руководство «Т Плюс» и ее материнской «Реновы» с 2007 по 2014 год давало взятки руководству Коми, чтобы получить право устанавливать высокие тарифы на электроэнергию, не инвестируя в электросети. В общей сложности чиновники региона получили 800 млн рублей.

Слободин работал в структурах «Реновы» до 2013 года.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:15, 14 марта 2017
Жителю Тулы по ошибке сообщили о смерти жены и предложили ее похоронить
20:01, 14 марта 2017
Экс-глава «Билайна» объяснил свой отъезд из России
19:41, 14 марта 2017
Болгария отправит на «Евровидение» 17-летнего уроженца России
19:21, 14 марта 2017
Фонд Доктора Лизы откроет в Москве больницу для бедных
19:04, 14 марта 2017
На улице Черновицкой образовалась пробка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 52 046
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 40 989
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:59, 7 марта 2017 36 600
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 26 907
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:09, 2 марта 2017 15 174
Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум