Экс-глава «Билайна» объяснил свой отъезд из России

Бывший генеральный директор «Вымпелкома» Михаил Слободин объяснил свой отъезд из России. Он пообещал в блоге на Medium рассказать о «деле Реновы» в трех частях.

В первой части Слободин прокомментировал свой отъезд из России и отверг связь с арестованным полковником Дмитрием Захарченко. По словам экс-главы «Билайна», он уехал на собрание топ-менеджмента VimpelCom Group, которое должно было пройти во Франции.

«Поскольку организация большая, все серьезные начальники - поэтому такие собрания всегда планируются сильно заранее», — написал он.

Слободин уточнил, что купил билеты до появления информации о «деле Реновы» и даже менял их на более позднее время.

Экс-глава «Билайна» считает, что спецслужбы «пропустили» его выезд из страны потому, что «фокус» был на двух других фигурантах дела — Евгении Ольховике и Борисе Вайнзихере. Слободин опроверг информацию о том, что о существовании уголовного дела его предупредил Захарченко.

«О существовании полковника Захарченко я узнал вместе со всей страной. Из новостных лент», — заверил он.

Напомним, 5 сентября по обвинению в даче взятки властям Коми задержали управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и бывшего гендиректора компании «Т Плюс» (входит в «Ренову») Бориса Вайнзихера. Обвинение также предъявили Слободину, который на тот момент находился за границей. Его арестовали заочно, а затем объявили в международный розыск.

По версии следствия, руководство «Т Плюс» и ее материнской «Реновы» с 2007 по 2014 год давало взятки руководству Коми, чтобы получить право устанавливать высокие тарифы на электроэнергию, не инвестируя в электросети. В общей сложности чиновники региона получили 800 млн рублей.

Слободин работал в структурах «Реновы» до 2013 года.