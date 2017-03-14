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15:37, 14 марта 2017 42
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Читатели RZN.info узнали недостроенную многоэтажку с забравшимися на крышу подростками

Читатели RZN.info узнали недостроенную многоэтажку с забравшимися на крышу подростками

Читатели RZN.info узнали недостроенную многоэтажку, на крышу которой забрались подростки. Девятиэтажный дом находится в Семчине, застройщиком является ЖК «Аэробус».

Напомним, ролик с подростками на крыше дома опубликовали во вторник, 14 марта. Трое школьников перелезли под забором и проникли на территорию заброшенной стройки. Как отметили подростки, стройку давно «заморозили», поэтому охранника на участке нет.

В ноябре 2016 года более 120 рязанских семей создали петицию с просьбой завершить строительство ЖК «Аэробус». Документ создали на платформе Change.org.

Как заявляли владельца квартир, строительство дома остановилось весной 2016 года. Отправленные в строительную компанию письма возвращались владельцам квартир с пометкой о ненахождении адресата.

На момент создания петиции Сбербанк начал переговоры с органами власти, чтобы урегулировать ситуацию и создать возможность вхождения в проект для достройки ЖК крупнейших застройщиков и подрядных организаций региона.


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