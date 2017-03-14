Читатели RZN.info узнали недостроенную многоэтажку с забравшимися на крышу подростками

Читатели RZN.info узнали недостроенную многоэтажку, на крышу которой забрались подростки. Девятиэтажный дом находится в Семчине, застройщиком является ЖК «Аэробус».
Напомним, ролик с подростками на крыше дома
В ноябре 2016 года более 120 рязанских семей
Как заявляли владельца квартир, строительство дома остановилось весной 2016 года. Отправленные в строительную компанию письма возвращались владельцам квартир с пометкой о ненахождении адресата.
На момент создания петиции Сбербанк начал переговоры с органами власти, чтобы урегулировать ситуацию и создать возможность вхождения в проект для достройки ЖК крупнейших застройщиков и подрядных организаций региона.