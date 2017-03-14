Белгородца приговорили к семи годам колонии за убийство рязанца

Белгородца приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство рязанца. Об этом
В апреле 2016 года житель Белгородской области 1960 года рождения убил своего собутыльника. Мужчины поссорились, и злоумышленник ударил рязанца в левую часть грудной клетки ножом, которым резал хлеб. Он повредил мужчине сердце и левую реберную дугу, из-за чего тот скончался.
Белгородца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Его приговорили к семи годам исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу 4 февраля.