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8:28, 13 марта 2017 443
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В понедельник начнется суд над бывшим зампредом правительства Андреевым

В понедельник начнется суд над бывшим зампредом правительства Андреевым

В понедельник, 13 марта, начнется суд над бывшим зампредом рязанского правительства Дмитрием Андреевым.

Напомним, Андреева арестовали 6 октября 2015 года по подозрении в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей от директора одной из организаций региона за общее покровительство. Уголовное дело возбудили на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Рязанской области, УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и ГУЭБиПК МВД России.

Дело также завели на замминистра сельского хозяйства Геннадия Ноздрина. Согласно информации правоохранителей, в мае он совместно с неустановленном должностным лицом получил 30 тысяч рублей от руководителя сельхозпредприятия за содействие в получении кредитных субсидий. Позднее, в июле, Ноздрин аналогичным образом получил еще 500 тысяч рублей. На первом судебном заседании он сообщил, что собирал деньги для Андреева на проведение предвыборной кампании, а также для подарка на его день рождения.

Ноздрина осудили на 2 года 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 5 млн 400 тысяч рублей.


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