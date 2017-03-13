Рязанцам предложили выбрать форму их города. Ассоциации горожан используют при создании бренда.
Опрос
Напомним, бренд Рязани начали разрабатывать в конце 2016 года. При создании учтут идеи и пожелания жителей города.
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Фото: Pixabay.com
Рязанцам предложили выбрать форму их города. Ассоциации горожан используют при создании бренда.
Опрос
Напомним, бренд Рязани начали разрабатывать в конце 2016 года. При создании учтут идеи и пожелания жителей города.
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