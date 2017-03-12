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9:01, 12 марта 2017 68
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Россия и Египет согласовали проект протокола по авиабезопасности

Россия и Египет согласовали проект протокола по авиабезопасности

Россия и Египет согласовали итоговую версию протокола по авиабезопасности, который позволит возобновить авиасообщение. Остается договориться о дате и месте подписания документа, передает ТАСС.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, все вопросы согласованы.

В феврале правительство одобрило протокол, подготовленный Минтрансом России. Согласно документу, авиакомпании смогут осуществлять полеты между двумя странами только при условии заключения соглашения об авиабезопасности со специальным российским юрлицом.

Данное юрлицо возьмет на себя функции по контролю за авиабезопасностью, работников юрлица привлечет Росавиацияю

Конкретных дат по возобновления авиаосообщения не назвали. Сроки будут заисеть от выполнения Египтом мер по безопасности.

Напомним, авиасообщение с Египтом прекратили с ноября 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.


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