Звезды шоу «Танцы» прогулялись перед концертом по рязанскому парку. Видео

Звезды шоу «Танцы» на ТНТ прогулялись перед концертом по рязанскому парку. Соответствующие видео выложила Даша Ролик на своей странице в «
В четверг, 9 марта, герои третьего сезона проекта выступили на сцене областной филармонии.
В концерте участвовали Баина Басанова, Даша Ролик, Анастасия Волкова, Даян Ахмедгалиев, Михаил Зайцев, Максим Жилин и другие участники шоу.
После выступления артисты раздали автографы и сфотографировались с поклонниками.
«Рязань, вы нас нереально зарядили», — поделился впечатлениям Даян Ахмедгалиев на своей странице в «
Моя жизнь снова имеет смысл Это люди с бешеной энергетикой и огромнейшим талантом
Публикация от @poulinochka
☀ В е с е н н я я Я ☀ сегодня у нас солнечный Краснодар!✌😻 жду не дождусь💃💃💃 #танцытур #танцынатнт #танцы3 #настяволкова #мурзикбольшенемурзик #командамигелякомандамечты #краснодарура
Публикация от Anastasia Volkova🐒 (@chi_chivolkova)