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12:21, 10 марта 2017 368
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Звезды шоу «Танцы» прогулялись перед концертом по рязанскому парку. Видео

Звезды шоу «Танцы» прогулялись перед концертом по рязанскому парку. Видео

Звезды шоу «Танцы» на ТНТ прогулялись перед концертом по рязанскому парку. Соответствующие видео выложила Даша Ролик на своей странице в «Instagram».

В четверг, 9 марта, герои третьего сезона проекта выступили на сцене областной филармонии.

В концерте участвовали Баина Басанова, Даша Ролик, Анастасия Волкова, Даян Ахмедгалиев, Михаил Зайцев, Максим Жилин и другие участники шоу.

После выступления артисты раздали автографы и сфотографировались с поклонниками.

«Рязань, вы нас нереально зарядили», — поделился впечатлениям Даян Ахмедгалиев на своей странице в «Instagram».


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