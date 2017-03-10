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10:18, 10 марта 2017 245
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За день рязанские автоинспекторы выявили 19 нарушений в перевозке детей

За день рязанские автоинспекторы выявили 19 нарушений в перевозке детей

В ходе рейда по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, которой проходил 9 марта, рязанские автоинспекторы выявили 19 нарушений в перевозке юных пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованными ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Административная ответственность за нарушение этого правила предусмотрена в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.


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