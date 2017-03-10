Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:37, 10 марта 2017 157
 0    0

В США снимут сериал о президентских выборах 2016 года

В США снимут сериал о президентских выборах 2016 года

Телеканал HBO снимет мини-сериал о противостоянии экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, передает ТАСС.

Имена исполнителей главных ролей, название или дата премьеры пока не раскрываются. Но известно, что проектом будет заниматься команда, выпустившая телефильм «Игра изменилась» о выборах 2008 года, где кандидата от республиканцев Сару Пэйлин сыграла актриса Джулианна Мур.

Ранее президентская кампания-2016 стала темой другого мини-сериала, который разрабатывается сценаристом фильма «Цель номер один» Марком Боалом.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
15:37, 10 марта 2017
В США снимут сериал о президентских выборах 2016 года
12:09, 10 марта 2017
Любимов поселился в часе езды от рязанского правительства. Видео
17:01, 9 марта 2017
Владимир Путин уволил бывшего прокурора Рязанской области
12:46, 9 марта 2017
Рязанская мэрия обнародует зарплаты начальников учреждений 1
17:30, 7 марта 2017
Любимов рассказал о неудачном подарке жене к 8 марта
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 46 338
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 111
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 34 786
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 30 374
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
8:17, 25 февраля 2017 16 388
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум