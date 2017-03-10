В США снимут сериал о президентских выборах 2016 года

Телеканал HBO снимет мини-сериал о противостоянии экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, передает
Имена исполнителей главных ролей, название или дата премьеры пока не раскрываются. Но известно, что проектом будет заниматься команда, выпустившая телефильм «Игра изменилась» о выборах 2008 года, где кандидата от республиканцев Сару Пэйлин сыграла актриса Джулианна Мур.
Ранее президентская кампания-2016 стала темой другого мини-сериала, который разрабатывается сценаристом фильма «Цель номер один» Марком Боалом.