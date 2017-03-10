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15:14, 10 марта 2017 237
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В Рыбновском районе «ГАЗель» врезалась в остановку. Видео

В Рыбновском районе «ГАЗель» врезалась в остановку. Видео

В Рыбновском районе «ГАЗель» врезалась в остановку. Об этом сообщили пользователи группы «Типичное Рыбное».

Инцидент произошел в пятницу, 10 марта, на трассе М-5 в деревне Высокое возле кафе «Теремок». По словам очевидцев, никто не пострадал.

Видео Денис Князь


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За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

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