В Рыбновском районе «ГАЗель» врезалась в остановку. Видео

В Рыбновском районе «ГАЗель» врезалась в остановку. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел в пятницу, 10 марта, на трассе М-5 в деревне Высокое возле кафе «Теремок». По словам очевидцев, никто не пострадал.
Видео
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рыбновском районе «ГАЗель» врезалась в остановку. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел в пятницу, 10 марта, на трассе М-5 в деревне Высокое возле кафе «Теремок». По словам очевидцев, никто не пострадал.
Видео
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ США снимут сериал о президентских выборах 2016 года
|
cледующая новость →Lada Xray впервые вошла в ТОП-10 авто российского рынка
Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».