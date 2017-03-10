Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:25, 10 марта 2017 456
 0    0

В Рязани задержали автомобильного вора

В Рязани задержали автомобильного вора

В Рязани задержали злоумышленника, который взламывал автомобили, припаркованные на улицах города. Он обокрал две такие машины, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию заявили о кражах из автомобилей, припаркованных на улицах Новоселов и Тимакова. В одном случае нарушитель вскрыл капот, а в другом — взломал крышку багажника. Он похитил набор инструментов, аккумулятор, компрессорный насос и домкрат.

В ходе обследования пунктов приема вторсырья оперативники обнаружили некоторые похищенные предметы, которые были сданы на металлолом.

Правоохранители установили, кто сдал это оборудование и задержали ранее судимого за кражу 20-летнего рязанца.

В отношении него возбудили уголовное дело по части1 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:28, 10 марта 2017
Рязанские школы будут воспитывать у детей патриотизм и гражданственность
14:01, 10 марта 2017
Шиловец предстанет перед судом за кражу телевизора и радиоприемника
13:27, 10 марта 2017
Шиловская прокуратура добилась ремонта дороги между двумя селами
13:25, 10 марта 2017
В Рязани задержали автомобильного вора
12:37, 10 марта 2017
Полицейские опубликовали видео задержания подозреваемого в поджоге машин в Канищеве
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой

«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой 1

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании трудятся женщины, которые и с работой своей прекрасно справляются, и украшают коллектив завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 45 520
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 39 082
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 34 709
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 30 034
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
8:17, 25 февраля 2017 16 385
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум