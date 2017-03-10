В Рязани задержали автомобильного вора

В Рязани задержали злоумышленника, который взламывал автомобили, припаркованные на улицах города. Он обокрал две такие машины, сообщила
В полицию заявили о кражах из автомобилей, припаркованных на улицах Новоселов и Тимакова. В одном случае нарушитель вскрыл капот, а в другом — взломал крышку багажника. Он похитил набор инструментов, аккумулятор, компрессорный насос и домкрат.
В ходе обследования пунктов приема вторсырья оперативники обнаружили некоторые похищенные предметы, которые были сданы на металлолом.
Правоохранители установили, кто сдал это оборудование и задержали ранее судимого за кражу 20-летнего рязанца.
В отношении него возбудили уголовное дело по части1 статьи 158 УК РФ.