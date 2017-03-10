В трех рязанских муниципалитетах не хватает мест в младших детсадовских группах. Об этом заявила министр образования области Ольга Щетинкина на заседании коллегии ведомства в пятницу, 10 марта. Это Рязань, Рязанский и Рыбновский районы. Чиновница заверила, что министерство будет работать по этому вопросу с местными властями.
Щетинкина напомнила, что в прошлом году в регионе открыли девять новых групп в действующих учреждениях и выкупили здание бывшего железнодорожного детсада в Ряжске.
В школах области за год появилось 2 825 новых мест. Новые учреждения открылись в Кадоме, Ряжске и пронском поселке Октябрьский. Кроме того, продолжилось строительство в скопинской Ильинке и началось — в Песочне. Обе школы должны открыться осенью.
Также на 2017 год запланировано создание в Касимове, Сасове и Скопине центров по работе с одаренными детьми по примеру рязанских.