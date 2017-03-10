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14:53, 10 марта 2017 197
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В России вырастут цена на iTunes Match

В России вырастут цена на iTunes Match

Стоимость подписки iTunes Match для россиян поднимется более чем на 16%, передает РБК.

Цена на годовую подписку сервиса поднимется до 929 рублей с 3 апреля. В корпорации объяснили данную меру тем, что с 1 января 2017 года в России введен НДС в размере 18% на предоставление информационных услуг иностранными компаниями (так называемый налог на Google​).

iTunes Match позволяет хранить музыку в iCloud. Доступ к музыке осуществляется с любого устройства, сервис доступен при покупке годовой подписки.

Ранее стало известно о возможности смягчения ФАС наказания для Apple. ФАС подозревает компанию в координации цен на шестые модели iPhone.


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