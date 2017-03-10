В России вырастут цена на iTunes Match

Стоимость подписки iTunes Match для россиян поднимется более чем на 16%, передает
Цена на годовую подписку сервиса поднимется до 929 рублей с 3 апреля. В корпорации объяснили данную меру тем, что с 1 января 2017 года в России введен НДС в размере 18% на предоставление информационных услуг иностранными компаниями (так называемый налог на Google).
iTunes Match позволяет хранить музыку в iCloud. Доступ к музыке осуществляется с любого устройства, сервис доступен при покупке годовой подписки.
Ранее стало известно о возможности смягчения ФАС наказания для Apple. ФАС подозревает компанию в координации цен на шестые модели iPhone.