В мессенджере Facebook появилась функция «исчезающих историй»

В мессенджере соцсети Facebook появилась новая функция под названием Messenger Day, которая удаляет сообщения пользователя из новостной ленты спустя 24 часа после публикации. Создатели Facebook решили не отставать от своих коллег в Snapchat и Instagram и скопировали недавно презентованные «исчезающие истории», передает
Новая функция Messenger Day рассчитана в основном на пользователей, которые любят делиться событиями своей жизни в формате селфи или видеороликов. Данная опция позволяет сделать из публикаций слайд-шоу, которое можно украшать текстовыми надписями и смайликами. После суток с момента публикации пост автоматически стирается. По словам представителей Facebook, приложение Messenger Day расширяет возможности камеры, которая встроена в мессенджер соцсети.
Формат опции поддерживают все устройства, которые работают на платформах Android и IOS. Стоит отметить, что первыми функцию «сгорающих постов» запустили в Snapchat несколько лет назад, после этого по ее примеру аналогичная опция появилась в Instagram, а в конце прошлого года и в Vcontacte. Таким образом, компания Марка Цукерберга стала четвертой соцсетью, которая позаимствовала Stories из Snapchat.