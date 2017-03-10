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9:07, 10 марта 2017 454

В Канищеве откроется новый автосалон «Рязань-Лада»

В Канищеве откроется новый автосалон «Рязань-Лада»

В среду, 22 марта, в Рязани откроется новый автосалон «Рязань-Лада», который построен по всем стандартам «АвтоВАЗа», утверждают организаторы.

В рамках открытия все желающие смогут пройти тест-драйв на любом автомобиле Lada. Также сотрудники отдела продаж расскажут и покажут гостям преимущества выбранной машины.

«Квалифицированный и дружелюбный персонал поможет вам сделать правильный выбор. В нашем салоне новейшее оборудование и самое большое количество сервисных постов. Обслужить автомобиль быстро и качественно- легко! При этом вы не заставите себя долго ждать!» — рассказали в салоне.

Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа: фееричное лазерное шоу, вкусный фуршет с тортом, детская зона с автомобилем-раскраской, фотография на память за одну минуту, розыгрыши призов, много ярких и запоминающихся моментов.

«Приглашаем всех на открытие автосалона „Рязань-Лада“, где вы во всем сможете убедиться своими глазами», — отметили организаторы.

Открытие пройдет в среду, 22 марта, в 19:00 по адресу: улица Бирюзова дом №1 Г, автосалон «Рязань-Лада».


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