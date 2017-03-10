В центре Рязани детскую площадку превратили в свалку. Видео

В центре Рязани детскую площадку превратили в свалку. Об этом сообщает ГТРК «
Жильцы дома, который находится на Первомайском проспекте, отметили, они своими силами создавали детскую площадку, сажали цветы и организовывали песочницу. А осенью во дворе поставили бак для строительного мусора. С тех пор на этом месте образовалась свалка: стали появляться мешки с бытовыми отходами.
Во дворе дома, который находится в двадцати метрах от памятника Петрова, не работают дворники. Жители соседних домой рассказали, что обращались в ЖЭУ, но мешки с мусором так и не вывезли.
В управляющей компании «ЖЭУ-19» пообещали устранить проблему в ближайшее время.