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11:59, 10 марта 2017 1 005
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У жительницы Касимова украли забытые в банкомате деньги

У жительницы Касимова украли забытые в банкомате деньги

У 50-летней жительницы Касимова украли деньги, которые она оставила в банкомате. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая заявили о пропаже в полицию. По словам женщины, она сняла со счета девять с половиной тысяч рублей и забыла забрать банкноты из лотка банкомата, потому что отвлеклась на телефонный разговор.

Правоохранители выехали на место происшествия и посмотрели запись с камеры видеонаблюдения. Оказалось, что деньги забрала 40-летняя местная жительница, которая стояла в очереди за потерпевшей.

Злоумышленницу задержали, похищенное изъяли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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