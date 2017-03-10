У жительницы Касимова украли забытые в банкомате деньги

У 50-летней жительницы Касимова украли деньги, которые она оставила в банкомате. Об этом сообщила
Пострадавшая заявили о пропаже в полицию. По словам женщины, она сняла со счета девять с половиной тысяч рублей и забыла забрать банкноты из лотка банкомата, потому что отвлеклась на телефонный разговор.
Правоохранители выехали на место происшествия и посмотрели запись с камеры видеонаблюдения. Оказалось, что деньги забрала 40-летняя местная жительница, которая стояла в очереди за потерпевшей.
Злоумышленницу задержали, похищенное изъяли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.