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10:12, 10 марта 2017 30
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Стала известна дата премьеры седьмого сезона «Игры престолов». Видео

Стала известна дата премьеры седьмого сезона «Игры престолов». Видео

Премьера седьмого сезона фантастической саги «Игра престолов» состоится 16 июля этого года, пишет «Российская газета». Также вышел первый тизер фильма.

В сети появились короткие клипы со сценами со съемочной площадки сериала. В одном ролике демонстрируется меч персонажа сериала — девы-воительницы Бриенны Тарт. Во втором видео показано, как актрисе Лине Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер, накладывают на лицо грим.

О том, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится в июле, сообщил ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта 1 марта. При этом дату выхода первой серии он не уточнил. «Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре», — добавил актер.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».


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