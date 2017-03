Стала известна дата премьеры седьмого сезона «Игры престолов». Видео

Премьера седьмого сезона фантастической саги «Игра престолов» состоится 16 июля этого года, пишет « Российская газета ». Также вышел первый тизер фильма.

В сети появились короткие клипы со сценами со съемочной площадки сериала. В одном ролике демонстрируется меч персонажа сериала — девы-воительницы Бриенны Тарт. Во втором видео показано, как актрисе Лине Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер, накладывают на лицо грим.

О том, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится в июле, сообщил ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта 1 марта. При этом дату выхода первой серии он не уточнил. «Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре», — добавил актер.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ