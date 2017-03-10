Шиловская прокуратура добилась ремонта дороги между двумя селами. Об этом сообщила
В прокуратуру обратились жители села Муратово с вопросом плохого состояния дороги до поселка Фролово. Сотрудники органов провели проверку и установили, что дорожное покрытие на 10,5 километрах не соответствует ГОСТу и разрушено.
Прокуратура направила в Шиловский районный суд иск к областному минтрансу о признании бездействия, «выразившегося в непринятии мер по надлежащему ремонту и содержанию указанного участка автодороги, незаконным, а также об обязании привести данный участок автодороги в соответствии с требованиями».
1 марта 2017 года суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, они находятся на исполнении.