Рязанское «кладбище домашних животных» признали незаконным. В связи с этим депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за незаконные захоронения в два раза. Сейчас он составляет от четырех до пяти тысяч, сообщили в сюжете ГТРК «
Официального кладбища для питомцев в областном центре нет, а разбитое между жилыми массивами поселка Приокский и микрорайона Канищево является незаконным.
Такие захоронения на муниципальной земле недопустимы по санитарным нормам. «При хаотичном захоронении животных могут выкапывать дикие собаки, кошки. Это касается в первую очередь детей — они бегают по посадкам, они могут пораниться. Последствия непредсказуемы», — отметила владелец рязанской ветклиники.
В Госдуме заявили, что умерших животных нужно кремировать. Такие ритуальные услуги доступны жителям региона, однако за приличную сумму, добавили журналисты.