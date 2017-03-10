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11:51, 10 марта 2017 1 236
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Рязанские учителя будут уговаривать школьников есть горячее

Рязанские учителя будут уговаривать школьников есть горячее

В 2017 году школы Рязанской области постараются довести до стопроцентного охват учеников горячим питанием. Такую задачу поставила министр образования региона Ольга Щетинкина на заседании коллегии ведомства в пятницу, 10 марта.

По ее словам, в прошлом году показатель составил 88% — ниже средних по стране и округу. Необходимо «проанализировать резервы» и «активизировать работу», подчеркнула Щетинкина. Она добавила, что нужно в том числе увеличить количество детей, которые едят в школе больше одного раза в день.

Культура питания — составляющая здорового образа жизни, заметила министр.


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