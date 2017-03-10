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14:28, 10 марта 2017 62
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Рязанские школы будут воспитывать у детей патриотизм и гражданственность

Рязанские школы будут воспитывать у детей патриотизм и гражданственность

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские школы в 2017 году уделят особое внимание воспитательной работе. О ее необходимости заявила министр образования области Ольга Щетинкина на заседании коллегии ведомства в пятницу, 10 марта.

«Задачей сегодняшнего дня [в российском образовании] является развитие высоконравственной личности, способной реализовывать свой потенциал и готовой к мирному созиданию и защите Родины, — сказала чиновница. — Мы должны работать над формированием здорового образа жизни, культуры, нравственности, патриотизма и гражданственности детей».

В частности, в области продолжат открывать школьные спортклубы и отделения Российского движения школьников. Последние к концу года должны быть в каждом третьем учреждении региона. Также Щетинкина предложила развивать краеведение с учетом 80-летия области и юбилеев нескольких выдающихся земляков.

Заседание коллегии открыл вице-губернатор Сергей Филимонов. Он пожелал успешно ее провести, пояснив: «Хороший анализ позволяет очень точно определить задачи на перспективу и, соответственно, принять решения, которые помогают развития системы образования нашего региона». Первый вице-спикер обллумы Александр Шевырев заверил, что депутаты со своей стороны тоже делают все возможное для развития отрасли. В частности, заложили в бюджет 2017 года 11 миллиардов рублей на ее финансирование.


© RZN.info

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