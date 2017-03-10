Рязанцев пригласили на субботник в новый приют для животных

Рязанцев пригласили на финальный субботник по уборке территории нового приюта для животных. Он состоится в 10:00 в субботу, 11 марта, сообщили на
Сейчас в приюте завершены основные работы по благоустройству площадки: подключены коммуникации, участок очищен от снега и поросли, заказаны новые вольеры, закуплено необходимое для содержания животных оборудование и инвентарь, а также корм.
Чтобы приступить к эксплуатации пункта в кратчайшие сроки, необходима помощь волонтеров в уборке от строительного мусора.
Новый приют находится по адресу: Южный промузел, дом №6, строение №38 (въезд со стороны Рязанского трубного завода, вход со стороны конечной остановки маршрутного такси №90). Также до пункта можно добраться на автобусах №№2, 3, 6, 60 или маршрутках №№58, 90, 96, 99 до остановки «Поворот на завод Центролит», далее — 5 минут пешком в сторону завода Центролит.
По всем вопросам, связанным с участием в субботнике, можно обратиться к директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой по телефону: