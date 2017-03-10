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9:40, 10 марта 2017 313
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Русская православная церковь будет отмечать День святого Патрика 1

Русская православная церковь будет отмечать День святого Патрика

Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ТАСС.

Как пояснил Легойда, Синод РПЦ постановил включить в месяцеслов тех, кто был канонизирован до 1054 года, когда произошла Великая схизма — разделение Церкви на западную и восточную. «Учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом», -говорится в сообщении.

Теперь День святого Патрика будет отмечаться РПЦ 30 марта.

Напомним, Святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии. В Ирландии и США День святого Патрика отмечается как государственный праздник. Помимо святого Патрика в месяцеслов РПЦ были включены имена более полутора десятков святых из западных стран.


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