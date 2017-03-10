Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:32, 10 марта 2017 52
 0    0

Россия сняла запрет на ввоз лука и гвоздик из Турции

Россия сняла запрет на ввоз лука и гвоздик из Турции

Правительство России сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи, а также гвоздик из Турции. Об этом в пятницу, 10 марта, передает ТАСС.

«Подписанным постановлением из перечня (запрещенной к ввозу продукции) исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров», — говорится в сообщении.

В октябре 2016 года Россия разрешила ввозить некоторые турецкие фрукты.

Напомним, Россия ввела запрет на ввоз некоторой сельхозпродукции и продовольствия из Турции с 1 января 2016 года. Такое решение было принято на фоне резко обострившихся отношений Москвы и Анкары после уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика в Сирии в ноябре 2015 года


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
11:32, 10 марта 2017
Россия сняла запрет на ввоз лука и гвоздик из Турции
15:10, 9 марта 2017
Среднерусский банк запустил акцию «Две тысячи за тысячу по новой кредитной карте»
21:52, 8 марта 2017
Рязанский «Газпром» объявил тендер на покупку пяти иномарок 4
21:24, 8 марта 2017
На ремонт трех рязанских улиц объявили тендер на 44 миллиона рублей 5
19:56, 7 марта 2017
Volkswagen представил в Женеве концепт беспилотного автомобиля. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 44 369
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 38 906
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 34 641
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 29 246
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
8:17, 25 февраля 2017 16 364
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум