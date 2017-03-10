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12:37, 10 марта 2017 667
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Полицейские опубликовали видео задержания подозреваемого в поджоге машин в Канищеве

Полицейские опубликовали видео задержания подозреваемого в поджоге машин в Канищеве

Полицейские опубликовали видео задержания подозреваемого в поджоге машин в Канищеве. Запись опубликовали на сайте регионального УМВД.

Мужчину задержали вечером в четверг, 9 марта.

Напомним, 7 марта на стоянке произошел пожар, в результате которого пострадали шесть автомобилей. Три из них не подлежат восстановлению, еще три нуждаются в существенном ремонте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который облил одну из машин жидкостью, после чего она загорелась.


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