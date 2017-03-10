Полицейские опубликовали видео задержания подозреваемого в поджоге машин в Канищеве. Запись опубликовали на сайте регионального УМВД.
Мужчину
Напомним, 7 марта на стоянке
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Полицейские опубликовали видео задержания подозреваемого в поджоге машин в Канищеве. Запись опубликовали на сайте регионального УМВД.
Мужчину
Напомним, 7 марта на стоянке
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