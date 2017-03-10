Минстрой России объявил конкурс на проект благоустройства двух рязанских парков

Минстрой России и государственное Агентство ипотечного жилищного кредитования объявили национальный конкурс на концепцию благоустройства двух рязанских парков. Областной центр стал одним из 15 городов, чьи «ключевые общественные пространства» планируют улучшить организаторы. «Эти общественные пространства станут отправной точкой развития комфортной среды во всем городе», — подчеркнули они.
В Рязани выбрали Верхний и Нижний городские сады (известные соответственно как «Наташин» и «Пьяный» парки). Конкурсантам предложили включить в проекты восстановление Зеленого театра, реконструкцию заборов, устройство освещения, а также разбивку территории на несколько зон. Среди них детская, спортивная, рекреационная, рассчитанная в том числе на пикники, зона публичных мероприятий и другие. Кроме того, необходимо объединить два парка в единый ансамбль за счет использования одинаковых отделочных материалов и малых архитектурных форм.
Сроки реализации проекта — 2018-2022 годы. Также планируется благоустроить улицы Полонского и Николодворянскую, которые свяжут парки с Лыбедским бульваром, добавили организаторы.
Конкурсные работы будут принимать до 18 апреля, после чего жюри на местах выберет лучшие из них. Победитель в каждом городе получит 400 тысяч рублей и контракт на разработку дизайн-проекта. Все подробности конкурса — на его