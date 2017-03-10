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12:09, 10 марта 2017 1 612
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Любимов поселился в часе езды от рязанского правительства. Видео

Любимов поселился в часе езды от рязанского правительства. Видео

Николай Любимов поселился в часе езды от рязанского правительства. Об этом врио губернатора рассказал в интервью калужскому телеканалу «Ника ТВ», которое вышло в эфир в четверг, 9 марта.

Любимов отметил, что его рабочий день начинается в начале девятого утра и заканчивается в девять вечера. «Туда, где я сейчас живу, я приезжаю в десять часов вечера», — рассказал чиновник.

Также он назвал свое губернаторство «карьерным ростом» и отметил доброжелательное отношение к себе со стороны рязанцев. «Нужно доказывать людям, что я могу оправдать их ожидания, чтобы заручиться поддержкой населения и работать в нормальном режиме», — подчеркнул врио губернатора.

По его словам, у рязанцев высоко развит патриотический дух. «Отсюда вышло наибольшее количество советских и российских героев, в Рязани находится единственное училище ВДВ, — сказал Любимов. — На патриотические традиции региона надо больше обращать внимание, чтобы они не пропали, а только укреплялись».

В завершении интервью он добавил, что его дочери переедут в Рязань по окончании учебного года в Калуге и отметил, что скучает и ждет их приезда.


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